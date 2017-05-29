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Житель Полярного хранил у себя дома оружие и патроны времен ВОВ

09:4529 мая 2017Просмотров: 72

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Александровск совместно с представителями УФСБ России по Северному флоту выявлен и задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и комплектующих к нему.

По месту жительства и двух гаражах, находящихся в пользовании злоумышленника, полицейскими и сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты предметы, по внешнему виду схожие с оружием времен Великой Отечественной войны.

Полицейские установили, что житель Полярного официально не являлся владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, соответствующие документы у него отсутствовали.

Со слов задержанного, оружие и боеприпасы он обнаружил и собрал в ходе раскопок на местах боевых действий времен ВОВ, проходивших на территории Кольского полуострова.

Экспертом ОМВД России по ЗАТО Александровск установлено, что патроны являются военными боеприпасами отечественного производства образца 1908, 1933 и 1943 года изготовления, а также военными патронами промышленного производства Финляндии и Германии 30-40-х годов прошлого века. Все они признаны пригодными для стрельбы.

По факту в отношении ранее не судимого жителя области возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или иного дохода осужденного.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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