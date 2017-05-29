Жителю Мурманской области назначили полгода исправительных работ за взятку

Мировым судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Мурманской области по факту совершения покушения на дачу взятки.

Мужчина в июле 2016 года ехал на мопеде около с.Тулома без прав и мотоциклетного шлема.

Обвиняемый был остановлен дорожной полицией и приглашен в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

Мужчина умышлено передал 500 рублей инспектору ГИБДД, положив их к рычагу ручного стояночного тормоза патрульного автомобиля.

Однако инспектор дорожной полиции отказался от получения взятки, сообщил о преступлении в дежурную часть ОМВД России по Кольскому району, чем пресек незаконные действия мужчины.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления не признал, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.

Вместе с тем, благодаря стойко занятой позиции гособвинителя, вина Багоева в совершении инкриминируемого преступления была доказана.

Судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.