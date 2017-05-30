Более 60 дворов и 30 парков будут благоустроены. Началась федеральная программа по благоустройству

Более 60 дворов и 30 парков в городах Мурманской области будут благоустроены. На эти работы выделены федеральные субсидии. О том, как будет выстроена работа с муниципалитетами, которые участвуют в программе по благоустройству, говорили на первом заседании межведомственной комиссии.

Более 120 миллионов рублей - сумма федеральной поддержки на благоустройство парков и скверов. Деньги - не маленькие, работы много и активное в ней участие могут принять жители городов и посёлков области. Горожане могут высказать своё мнение о том, где поставить качели, а где нужно высадить деревья. На сегодняшний день завершается первый этап, в муниципалитетах проходят обсуждения жильцов и комиссии.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Жители вправе предлагать объекты для благоустройства и получать всю информацию о всех этапах реализации программ. Не только в праве, вся информация должна быть в открытом доступе».



Хороший пример участия населения в благоустройстве - город Полярные Зори. С инициативой облагородить лесопарковую зону в черте города вышли люди, общественная организация поддержала. Парк в городе развивается с каждым годом.



Максим Пухов, глава города Полярные Зори: «Мы стремимся максимально сохранить природный ландшафт. Там практически нет асфальтового покрытия. Для отсыпки дорог используется песчано-гравийная смесь или каменная крошка. Парк у нас мультифункциональный. Там занимаются спорт, в частности, скандинавской ходьбой. Большое количество людей занимается, это стало, по сути, базой для занятий спортом. Там катаются на лыжах, санках. Это парк отличное место для отдыха».



Этот проект, правда, в основном был реализован при частном партнёрстве. Но по такой же схеме можно принять участие и в федеральной программе. Было бы желание и специалисты. Глава региона отметила: нельзя допустить сработать вхолостую, деньги должны быть освоены, не должны зависнуть. Проект - приоритетный. Губернатор поручила оказать всестороннюю помощь муниципалитетам в реализации составленных программ.