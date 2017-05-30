Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в пролив Ла-Манш

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», прошёл проливом Па-де-Кале – самой узкой частью Ла-Манша. Далее российский корабль совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-Восточной Атлантики.

На переходе Иберийской Атлантикой экипаж БПК «Североморск» провёл корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации – вертолётов Ка-27.

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в дальний поход 15 октября 2016 года. В акватории Средиземного моря корабль Северного флота решал задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а также в составе оперативного соединения ВМФ России, сообщает пресс-служба Северного флота.

В ходе похода моряки Северного флота приняли участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана, совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии.

В ближайшее время экипаж противолодочного корабля Северного флота продолжит выполнение задач в районах Северо-Восточной Атлантики в соответствии с планом дальнего похода. За время дальнего похода большой противолодочный корабль Североморск прошёл более 37 тысяч морских миль.