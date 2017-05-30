Будут квартиры – будут и врачи

Молодых докторов необходимо обеспечить жильем. Иначе усилия регионального минздрава по привлечению медицинских кадров будут сведены на нет. Об этом сегодня говорили в региональном правительстве.

5 лет назад в России стартовала федеральная программа «Земский доктор»: молодым специалистам предлагают рабочие места в сельских амбулаториях и поликлиниках. Вместе с тем специалистам предоставляют субсидии и денежные выплаты.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «У нас есть две программы, по которым мы привлекаем: программа «Земский доктор», где выплачивается миллион подъемных. За три года порядка 30 врачей приехало. Это уже опытные врачи. И есть у нас так называемая программа квотируемых рабочих мест: 200 000 подъемных платится и компенсация по коммунальным платежам. Там порядка 100 человек приехало. Там мы смотрим возраст до 55 лет. Те врачи, которые квалифицированные, они идут на конкретное место».



В Мурманской области так же действует закон «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников..». Благодаря этим мерам в регионе укомплектовано 169 рабочих мест врачей дефицитных специальностей. Но дефицит врачей все еще остаётся. За отсутствием предоставляемого жилья, приехавшие врачи покидают регион. Так за последние 4 года из 200 новых медиков 37 нарушили условия долгосрочных договоров.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Сейчас мы и хотим с главами конкретно поговорить о той работе, которую мы бы могли совместно порешать, по выделению служебного жилья, чтобы чётко, когда мы едем на распределение, чтобы мы могли знать сколько в том или ином городе могут предоставить жилья, чтобы пригласить туда конкретных людей, на конкретную работу на конкретное жильё».



Министр здравоохранения Валерий Перетрухин отметил - будут квартиры для врачей, появятся и врачи.