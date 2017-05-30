Глава Минприроды России посетит Норвегию с рабочей поездкой

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской примет участие в 19-м заседании Смешанной Российско-Норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Об этом сообщает Минприроды.

Напомним, сотрудничество России и Норвегии в области охраны окружающей среды успешно развивается уже 25 лет на основе межправительственного соглашения между РФ и Королевством Норвегия от 3 сентября 1992 г.

Предыдущее заседание состоялось в 2016 г. в Москве. По его итогам утверждена Программа сотрудничества в области охраны окружающей среды на ближайшие три года. В его рамках планируется взаимодействие в области развития особо охраняемых природных территорий, защиты уникальных экосиситем Баренцевоморского региона, а также ряду других направлений.

По оценке Сергея Донского, природоохранное сотрудничество России и Норвегии является важным стабилизирующим фактором, противостоящим современным и будущим экологическим вызовам и угрозам в Баренцевом регионе.

Заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды началось сегодня в 10:00 в здании гостиницы Thon Rosenkrantz (Rosenkrantz' gate 1, 0159).