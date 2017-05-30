Горящий гараж в Мурманске тушили 14 спасателей

Вчера, 29 мая в 17:55 спасателям поступила информация о возгорании в гаражном массиве по улице Набережная, дом 17 в Мурманске.

В результате пожара в одном из гаражей обгорела и разобрана внешняя деревянная обшивка.

Производилось контрольное вскрытие соседнего гаража, из гаража эвакуирован автоприцеп, обгорела и разобрана внутренняя деревянная обшивка.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (14 человек личного состава, 3 единицы техники), сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Причины пожара устанавливаются.