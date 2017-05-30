Из Мурманска на юг. В летние оздоровительные лагеря отправился первый детский состав

Сегодня из Мурманска отправился первый специальный состав с детьми, которые едут отдыхать в летние лагеря Краснодарского края. С отпускниками и провожающими их родителями пообщалась наша съемочная группа.

На перроне мурманского вокзала как всегда многолюдно. Считанные минуты остались до отправления поезда «Мурманск-Анапа». И уже через несколько дней 650 детей со всей области сменят прохладу севера на жаркий зной юга России. Почти половина отпускников из заполярной столицы.



«Это весело, интересно, познакомиться с новыми людьми, отдохнуть от родителей, чтоб родители отдохнули от нас».



«Хочется получить бурю эмоций, наконец-то покупаться в море, хочется хорошо отдохнуть».



Часть детей поедет в Новороссийск, там расположен лагерь, который принимает детей-спортсменов, часть остановится в Анапе.



Любовь Лепихина, главный специалист комитета по образованию Мурманска: «А в Анапе у нас санаторно-оздоровительный лагерь и лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка для которых совершенно бесплатна, бесплатен и проезд».



Впереди у ребят несколько недель отдыха, а значит солнца, моря и витаминов. Родители никак не могут расстаться с юными отпускниками и дают последние напутствия перед поездкой.



Контроль в спецсоставе, конечно, присутствует. В вагонах с детьми едут воспитатели, а по всему пути следования за порядком будет следить транспортная полиция. Причем специалисты с психологическим и педагогическим образованием.



Борис Гришин, начальник мурманского линейного отдела полиции на транспорте: «Со своей стороны мы приложим максимуму усилий, чтобы ничего не случилось, но мы хотим, чтобы родители тоже довели до детей, чтобы они трепетней относились к личному имуществу. Очень много фактов, когда дети разбрасывают гаджеты, другие ценные вещи, потом приходится нам искать».



Всего в период отпусков планируют сделать 4 смены оздоровительных лагерей, за это лето в них отдохнут около 2000 тысяч юных мурманчан.