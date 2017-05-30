Как безопасно обращаться с гражданским оружием? Росгвардия напоминает правила

Приближающееся лето в Мурманской области традиционно остается любимым временем посещения лесных угодий с целью охоты, рыбалки или туризма.

К сожалению, по статистике в такие периоды возрастает количество происшествий с гражданским оружием, в особенности связанные с его утерей.

Не улучшает ситуацию и угроза похищения оружия злоумышленниками из припаркованных в лесу автомобилей.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области предупреждает о неукоснительном соблюдении правил хранения, ношения и использования охотничьего оружия и оружия самообороны.

Храниться оружие должно в сейфе, если вы взяли оружие с собой на охоту – не оставляйте его в автомобиле, палатке или охотничьем домике без присмотра.

Оружие самообороны держите при себе в кобуре, ружье за плечом на надежном ружейном ремне. Во многих случаях ружья и пистолеты выпадают за борт лодки или катера, нередки случаи, когда уставший охотник на привале кладет ружье рядом с собой и забывает об этом.

Необходимо также помнить, что использование гражданского оружия для развлекательной стрельбы недопустимо. Развлекательная или спортивная стрельба возможна только в специально оборудованных тирах или стрельбищах, в том числе возможна стрельба из вашего личного оружия (например, с целью пристрелки).

Стрельба в охотничьих угодьях без цели охоты будет являться нарушением правил охоты, а развлекательные «пострелушки» вне пределов охотничьих угодий могут повлечь за собой ответственности по ст. 20.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ с конфискацией принадлежащего вам оружия.