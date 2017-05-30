Когда весна придёт?

Самая обсуждаемая тема последних дней, непредсказуемая мурманская погода. Жители Кольского полуострова заждались теплых дней, но не упали духом. Позитивный репортаж о последних днях весны в материале наших стажеров Натальи Соболевой, Натальи Сидоровой и оператора Константина Кабанца.

Два дня до лета! А Мурманская погода не дает расслабиться. Мы решили выяснить, как жители справились с холодной весной, и остались ли в нашем городе оптимисты.

Кому зима, а кому - мать родна! Мурманские горнолыжники надеются, что этот вид спорта скоро станет летним. В прошедшие выходные любители экстремального отдыха дожимали снежные трассы досуха. Тем более что подъёмники работали бесплатно.

Дмитрий Ходарцевич, сноубордист: «Плюс, конечно, покататься можно съездить. Первый раз вижу, что сезон такой длинный, обычно в середине мая все заканчивается, тает. В данный момент в Кировске можно кататься до июня, если бы курорт позволял, а так они закрылись 28 числа и все, увы, сезон окончен».

Маленьким мурманчанам всё нипочем! Похоже наши северные дети самые веселые в мире. Холодная погода не влияет на их самооценку.

Саша Стрельцов: «Мы занимаемся тем, что я придумываю, потому что я самый умный и быстрый. Я могу показать, как быстро бегаю».

Мурманское солнце в карман не поймаешь. Летняя Мурманская мода очень суровая, одежду северяне надевают в несколько слоёв. У детей в тренде - летний пуховой комбинезон и шерстяная панама. А на пляжных вещах вообще можно сэкономить.

Севостьянова Анна, заведующая садика «Румяные щечки»: «Плюсы Мурманской погоды экономим на летней одежде, экономия бюджета. А так конечно очень холодно, хочется зелени уже увидеть листья зеленые на деревьях, хочется тепла».

Позитивные жители нашего города не унывают и надеются на то, что в июне снега не будет.

Самые спокойные люди работают в мурманском гидрометцентре. Метеорологов холодная весна не удивляет, они считают, что все идет по плану.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра: «По большому счету, скажем так, существенных аномалий в том что мы сейчас видим для Кольского полуострова нет, потому что до середины июня по климатическим условиям на территории области может отмечаться снег при плюсовых температурах мокрый снег, поэтому говорить что это что то экстраординарное, ну наверно не стоило бы».

Снегопад в мае - это весело! По крайней мере такой погодной аномалией можно похвастаться своим друзьям в соцсетях. Мурманчане, крепитесь! Скоро наступит лето.