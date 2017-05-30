Ковдорская прокуратура добивается закрытия сайтов с информацией о продаже краснокнижных птиц

Прокуратурой Ковдорского района в ходе интернет-мониторинга было выявлено два сайта, на которых содержалась информация о продаже птиц, занесенных в Красную книгу России.

К продаже предлагались редкие виды птиц: розовый фламинго, мандаринки, японский журавль, красавка, кудрявый пеликан.

Предложения о продаже содержали информацию о видах птиц, возрасте (птенцы, взрослые особи), а также контактную информация о продавце.

Вход на сайты осуществлялся свободно, ознакомиться с информацией мог любой пользователь интернета.

Прокурор района обратился в суд с заявлениями о запрете размещенной на сайтах информации.

Суда удовлетворил требование прокурора. Теперь решением проблемы занимается Роскомнадзор, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Исполнение решений находится на контроле прокурора района.