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Кто и как очищает Мурманск от грязи, которая пряталась под снегом?

20:0830 мая 2017Просмотров: 152

Зимой было в два раза больше снега, теперь - в два раза больше дорожной пыли. Еще в начале мая дороги посыпали от гололедицы, а теперь этот же песок собирают. Работники управления дорожного хозяйства приступили к очистке улиц Мурманска - вручную и с помощью техники.

Содержание дорог, благоустройство городских территорий - зона ответственности управления дорожного хозяйства. Спецтехника на дорогах Мурманска трудится круглосуточно, а работники - ежедневно.

Александр Невзоров, мастер управления дорожного хозяйства Мурманска: «У нас идет уборка вдольбортового камня, песчаных наносов. Сразу окучиваем, подметаем. Частично вручную, частично механизировано. И сразу грузим».

Одновременно работают две бригады. Одна - убирает песок со стороны автодороги, другая отвечает за облагораживание зеленой зоны. Именно они высаживают и поливают цветы, обрезают разросшиеся ветви деревьев. А сейчас - выгребают мусор, который всю зиму прятался в сугробах.

Галина Котоман, мастер управления дорожного хозяйства Мурманска: «Раз много песка, его нужно же убрать. Мы сейчас его выметаем, выгребаем граблями, что-то лопатой, сами же видели! Лопатой сгребаем. Стараемся вывезти. Потому что нам же здесь потом косить и снова выгребать!»

В уборке дорог задействована и специальная техника. Это подметальные машины, разбрызгиватели, и самосвалы. Сейчас, когда снег растаял, дорожники столкнулись с той же проблемой, что и во время уборки снега. Это огромное количество припаркованных у обочины автомобилей. Все как обычно: приходится подолгу искать хозяев, в противном случае, вызывать эвакуатор. А время - идёт.

Станислав Ланин, директор управления дорожного хозяйства Мурманска: «Большое количество транспорта, припаркованного у обочин, ограничивает нас и мешает нам производить работы в нормальном режиме. Приходится обходить и снова возвращаться на эти места, тем самым доставлять неудобства горожанам, потому что ветер поднимает эту пыль, и она попадает в глаза. Но, несмотря на это, выставляем знаки и работаем в нормальном режиме».

Продолжаются работы и на объектах дорожной инфраструктуры: ремонт, помывка и покраска дорожных ограждений, автопавильонов на остановках общественного транспорта. В уборке тротуаров, остановок, лестниц, пешеходных переходов и зелёных зон задействовано более 100 человек.

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