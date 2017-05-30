Кто и как очищает Мурманск от грязи, которая пряталась под снегом?

Зимой было в два раза больше снега, теперь - в два раза больше дорожной пыли. Еще в начале мая дороги посыпали от гололедицы, а теперь этот же песок собирают. Работники управления дорожного хозяйства приступили к очистке улиц Мурманска - вручную и с помощью техники.

Содержание дорог, благоустройство городских территорий - зона ответственности управления дорожного хозяйства. Спецтехника на дорогах Мурманска трудится круглосуточно, а работники - ежедневно.



Александр Невзоров, мастер управления дорожного хозяйства Мурманска: «У нас идет уборка вдольбортового камня, песчаных наносов. Сразу окучиваем, подметаем. Частично вручную, частично механизировано. И сразу грузим».



Одновременно работают две бригады. Одна - убирает песок со стороны автодороги, другая отвечает за облагораживание зеленой зоны. Именно они высаживают и поливают цветы, обрезают разросшиеся ветви деревьев. А сейчас - выгребают мусор, который всю зиму прятался в сугробах.



Галина Котоман, мастер управления дорожного хозяйства Мурманска: «Раз много песка, его нужно же убрать. Мы сейчас его выметаем, выгребаем граблями, что-то лопатой, сами же видели! Лопатой сгребаем. Стараемся вывезти. Потому что нам же здесь потом косить и снова выгребать!»



В уборке дорог задействована и специальная техника. Это подметальные машины, разбрызгиватели, и самосвалы. Сейчас, когда снег растаял, дорожники столкнулись с той же проблемой, что и во время уборки снега. Это огромное количество припаркованных у обочины автомобилей. Все как обычно: приходится подолгу искать хозяев, в противном случае, вызывать эвакуатор. А время - идёт.



Станислав Ланин, директор управления дорожного хозяйства Мурманска: «Большое количество транспорта, припаркованного у обочин, ограничивает нас и мешает нам производить работы в нормальном режиме. Приходится обходить и снова возвращаться на эти места, тем самым доставлять неудобства горожанам, потому что ветер поднимает эту пыль, и она попадает в глаза. Но, несмотря на это, выставляем знаки и работаем в нормальном режиме».

Продолжаются работы и на объектах дорожной инфраструктуры: ремонт, помывка и покраска дорожных ограждений, автопавильонов на остановках общественного транспорта. В уборке тротуаров, остановок, лестниц, пешеходных переходов и зелёных зон задействовано более 100 человек.