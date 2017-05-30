Малые траулеры доставили с промысла в Мурманск 337 тонн охлажденной рыбы

Более 10 судов вернулись в Мурманск с промысла в начале недели. «Малыши» привезли в порт 337 тонн свежайшей, охлажденной рыбы.

Настоящее нашествие малых траулеров состоялось в Мурманском морском рыбном порту в начале недели.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Мурманский морской рыбный порт".

Сразу 8 судов вернулись с прибрежного промысла в Баренцевом море. Это траулеры «Алиот», «Градиент-1», «Гранитный», «Кулонга», «Нерпа», «Руно», «Туманный», «Шквал». А к вечеру 30 мая должно подойти еще и судно «Россйоки».

- Такое скопление судов можно объяснить хорошей промысловой обстановкой в Баренцевом море. Например, малыши-прибрежники ушли от нас на промысел только в четверг и пятницу, а уже вернулись с полными трюмами, - считает заместитель главного диспетчера АО «ММРП» Виталий Клименков.