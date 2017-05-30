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МИД России не рекомендует россиянам посещать Черногорию

09:1030 мая 2017Просмотров: 30

Транслируемая Подгорицей история о «госперевороте» в Черногории и якобы участии в нем Москвы — это пример дезинформации, преследующей цель очернить Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел С. Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно», — отметила Захарова.

Ранее Радио и телевидение Черногории (RTCG) сообщило, что глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс.

В минувший четверг Черногория впервые участвовала в саммите НАТО в качестве наблюдателя перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что некоторые «российские государственные органы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО.

По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

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