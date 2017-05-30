Морж на судне! В Териберке ластоногий залез на туристическую лодку

В Териберке морж залез на туристическую лодку. Необычный гость попал в объектив камеры местного жителя.

Молодой человек, автор видео, обнаружил морского обитателя на туристической лодке, которая была пришвартована к берегу. Ластоногий турист вылез из воды и, видимо, решил отдохнуть на судне, некоторое время он рассматривал обстановку вокруг. Повышенное внимание к гостю не напугало животное, морж вёл себя спокойно. Он даже проявлял интерес к людям. Но любопытство было недолгим, через несколько минут морж вернулся в родные, морские просторы.