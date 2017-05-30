Мурманские полицейские задержали водителя без прав и подшофе

Мурманские сотрудники ППС, патрулируя город, обратили внимание на автомобиль «Ауди», водитель которого грубо нарушал ПДД.

Водителя остановили, чтобы проверить авто, вот тогда-то полицейские и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и вызвали экипаж дорожно-патрульной службы.

Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что водитель, находящийся за рулем иномарки, не имел права управления автомобилем, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В присутствии понятых было проведено освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения.

Прибор показал содержание алкоголя в крови более 500 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушитель не согласился с результатами прибора и его доставили в медучреждение, но там он отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В соответствии с решением суда, водитель иномарки получил административное наказание - 10 суток административного ареста.





