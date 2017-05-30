16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманские полицейские задержали водителя без прав и подшофе

10:3030 мая 2017Просмотров: 92

Мурманские сотрудники ППС, патрулируя город, обратили внимание на автомобиль «Ауди», водитель которого грубо нарушал ПДД.

Водителя остановили, чтобы проверить авто, вот тогда-то полицейские и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и вызвали экипаж дорожно-патрульной службы.

Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что водитель, находящийся за рулем иномарки, не имел права управления автомобилем, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В присутствии понятых было проведено освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения.

Прибор показал содержание алкоголя в крови более 500 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушитель не согласился с результатами прибора и его  доставили в медучреждение, но там он отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В соответствии с решением суда, водитель иномарки получил административное наказание -  10 суток административного ареста.


Читайте также
Ученые обнаружили в космосе ДНК планктона из Баренцева моряСегодня девятиклассники в Мурманской области сдают экзамен по русскому языкуВ Териберке морж залез на туристическую лодкуВ Кандалакше сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя
В краеведческом музее расскажут про врача-хирурга Василия ЦвиневаВ Мурманской области ожидается умеренный ветер и до 8 градусов теплаМИД России не рекомендует россиянам посещать ЧерногориюВ России у должников будут продавать только роскошное жильеВ Мурманске прошли первые экзамены ЕГЭМурманские зоозащитники против живодёров
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс