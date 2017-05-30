16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманский государственный технический университет вошел в международный рейтинг сильнейших вузов России

15:4530 мая 2017Просмотров: 87

Мурманский государственный технический университет занял 161-е место среди российских вузов по качеству образования в Академическом Рейтинге университетов (Academic Ranking of World Universities – European Standard ARES-2017), подтвердив «адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями».

Рейтинг включает оценки, в зависимости от соответствия качества образования вуза европейским стандартам по версии Европейской Научно-промышленной палаты, от высшей категории – класс АА+, до минимальной – класс С.

Лучшими вузами страны с максимальным классом (АА+) признаны Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa и Московский физико-технический институт (МФТИ).

Возглавил рейтинг в СЗФО Санкт-Петербургский государственный университет, которому присвоен класс (АА) и 7-е место в общероссийском рейтинге.

Северный (Арктический) федеральный университет М.В. Ломоносовa (ВВ+) и Петрозаводский государственный университет (ВВ+) заняли 67-е и 72-е место, соответственно.

Университеты, которые были отмечены экспертами ниже индекса «C», в рейтинг не попали.

Читайте также
Отделение Генконсульства Финляндии в Мурманске переезжает в новое зданиеМалые траулеры доставили с промысла в Мурманск 337 тонн охлажденной рыбыВ УФСИН России по Мурманской области выбрали «МИСС-УИС-2017»В Мурманском художественном музее откроется мини-выставка, посвященная Марку Шагалу
В заповеднике «Пасвик» началась перепись водоплавающих птицВесной следующего года в Мурманск приедет всемирно известная рок-группа «The Rasmus»Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в пролив Ла-МаншГлава администрации Мурманска Андрей Сысоев будет все лето инспектировать ремонтные объектыПолное видео программы «Дневные новости»На Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока №1
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс