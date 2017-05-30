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На Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока №1

14:2230 мая 2017Просмотров: 71

На энергоблоке №1 Кольской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», г. Полярные Зори Мурманской обл.) в рамках планово-предупредительного ремонта проводится уникальный комплекс работ по восстановлению физико-механических свойств металла корпуса реактора, изменяющихся в процессе эксплуатации за счет радиационного воздействия, – отжиг корпуса реактора энергоблока № 1.

Печь для отжига включена в работу в 2:30 30 мая 2017 года. Процедура отжига займет около 15-ти дней. В процессе отжига металл корпуса реактора медленно нагревают до 475оС. Затем в течение 150 часов его выдерживают при этой температуре и далее постепенно охлаждают.

Ранее в 2016 году из корпуса реактора были вырезаны и подвергнуты отжигу в лабораторных условиях на территории НИЦ «Курчатовский институт» образцы металла (т.н. темплеты) для определения его фактического состояния. Для того чтобы свойства отожжённых в лаборатории темплетов полностью соответствовали свойствам металла корпуса реактора, специалистами НИЦ «Курчатовский институт» были даны рекомендации о поддержании температуры отжига в пределах 475±5°С.

Параллельно в АО ОКБ «Гидропресс» идет работа по обоснованию возможности продления срока эксплуатации корпуса реактора с использованием результатов исследований темплетов, выполненных НИЦ «Курчатовский институт». По результатам прочностных расчетов АО ОКБ «Гидропресс» даст заключение о возможности и условиях продления.

Процедура отжига, признанная во всем мире как эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок, была разработана Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».

В 1989 году на энергоблоках №1, 2 и в 2016 году на энергоблоке №2 Кольской АЭС подобная процедура отжига уже проводилась. Также восстановительные работы успешно выполнялись на реакторах ВВЭР-440 Ровенской, Нововоронежской, Армянской АЭС, АЭС «Грайфсвальд» (Германия) и АЭС «Козлодуй» (Болгария).

В работах по восстановительному отжигу корпуса реактора энергоблока №1 Кольской АЭС задействованы как специалисты самой атомной станции, так и персонал специализированных организаций: АО «Атомэнергоремонт», НИЦ «Курчатовский институт», АО ОКБ «Гидропресс», АО НПО «ЦНИИТМАШ».

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