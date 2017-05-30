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Первые школьные экзамены в Мурманской области прошли без нарушений

11:3030 мая 2017Просмотров: 56

29 июня прошел ЕГЭ по двум предметам – информатике и ИКТ и географии. Работали 20 пунктов проведения экзамена, один, находящийся в отдаленной местности, – в режиме оффлайн. Экзамен прошел в штатном режиме.

В экзамене по информатике и ИКТ в Мурманской области приняли участие 492 человека, по географии – 78 человек. Утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано, их печать в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена прошли без технологических сбоев. 

На всех этапах экзамена в пунктах присутствовали общественные наблюдатели из числа студентов вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи, сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области. Работал региональный ситуационный центр.

В качестве онлайн наблюдателей привлечены студенты Мурманского педагогического колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Перед тем как стать наблюдателями, ребята прошли специальное обучение. Их главная задача – не допустить нарушений. Ситуационный центр будет работать на протяжении основного периода проведения экзаменов.

На данный момент идет обработка бланков ответов, к работе приступают эксперты предметных комиссий.

Установленный минимальный балл по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов. 

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня 2017 года

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