Первые школьные экзамены в Мурманской области прошли без нарушений

29 июня прошел ЕГЭ по двум предметам – информатике и ИКТ и географии. Работали 20 пунктов проведения экзамена, один, находящийся в отдаленной местности, – в режиме оффлайн. Экзамен прошел в штатном режиме.



В экзамене по информатике и ИКТ в Мурманской области приняли участие 492 человека, по географии – 78 человек. Утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано, их печать в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена прошли без технологических сбоев.



На всех этапах экзамена в пунктах присутствовали общественные наблюдатели из числа студентов вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи, сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области. Работал региональный ситуационный центр.

В качестве онлайн наблюдателей привлечены студенты Мурманского педагогического колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Перед тем как стать наблюдателями, ребята прошли специальное обучение. Их главная задача – не допустить нарушений. Ситуационный центр будет работать на протяжении основного периода проведения экзаменов.



На данный момент идет обработка бланков ответов, к работе приступают эксперты предметных комиссий.



Установленный минимальный балл по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов.



Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня 2017 года