Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Каждый из городов области может стать уютнее и комфортнее. Как получить деньги на по благоустройство?



Уборка сухая и влажная, вручную и с помощью машин. Кто и как отчищает Мурманск от грязи, которая пряталась под снегом?



А что во дворах? - Мусорные горы и почерневший снег во дворах .Кто устраивает свалки?



Будут квартиры - будут и врачи. Как еще привлечь новых докторов в Мурманскую область.



Из Мурманска на юг. В летние оздоровительные лагеря отправился первый детский состав.



Старым Апатитам - новый храм. На открытие православной церкви побывал телеведущий Андрей Малахов.



Идёт снег, ну и пусть! Неласковый май или Почему мурманчане смотрят на снегопад с оптимизмом?