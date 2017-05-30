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Полное видео программы «Новости»

20:0030 мая 2017Просмотров: 100

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Каждый из городов области может стать уютнее и комфортнее. Как получить деньги на по благоустройство?

Уборка сухая и влажная, вручную и с помощью машин. Кто и как отчищает Мурманск от грязи, которая пряталась под снегом?

А что во дворах? - Мусорные горы и почерневший снег во дворах .Кто устраивает свалки?

Будут квартиры - будут и врачи. Как еще привлечь новых докторов в Мурманскую область.

Из Мурманска на юг. В летние оздоровительные лагеря отправился первый детский состав.

Старым Апатитам - новый храм. На открытие православной церкви побывал телеведущий Андрей Малахов.

Идёт снег, ну и пусть! Неласковый май или Почему мурманчане смотрят на снегопад с оптимизмом?

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