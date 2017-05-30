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Сегодня девятиклассники в Мурманской области сдают экзамен по русскому языку

10:1530 мая 2017Просмотров: 28

Сегодня 6495 девятиклассникам предстоит сдать экзамен по русскому языку. По всей Мурманской области откроется 53 пункта проведения экзамена, из них два – на дому. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку, которая состоит из трех частей, отводится 3 часа 55 минут.

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Часть 2 состоит из 13 заданий. Задания части 2 выполняются на основе прочитанного текста. Часть 3 – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение). 

Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими словарями.

Рекомендуемый минимальный балл – 15. Результаты по русскому языку влияют на получение аттестата.

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