Сегодня девятиклассники в Мурманской области сдают экзамен по русскому языку

Сегодня 6495 девятиклассникам предстоит сдать экзамен по русскому языку. По всей Мурманской области откроется 53 пункта проведения экзамена, из них два – на дому.



На выполнение экзаменационной работы по русскому языку, которая состоит из трех частей, отводится 3 часа 55 минут.



Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Часть 2 состоит из 13 заданий. Задания части 2 выполняются на основе прочитанного текста. Часть 3 – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение).



Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими словарями.



Рекомендуемый минимальный балл – 15. Результаты по русскому языку влияют на получение аттестата.