Сегодня в правительстве региона обсуждают проект «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня в региональном правительстве губернатор Мурманской области Марина Ковтун проводит первое заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



Развитие парков и скверов, благоустройство дворовых территорий. Формирование комфортной городской среды обсудили участники на первом заседании межведомственной комиссии.

Все проекты будут реализованы при активном участии горожан. На сегодняшний день завершается первый этап, проходят обсуждения жильцов и комиссии в муниципалитетах области. Второй этап - создание нормативной базы. На формирование городской среды наш регион получил 120 миллионов рублей федеральных субсидий.



Более 60 дворовых территорий, будут обустроены более 30 парковых зон.

До 25 мая все муниципалитеты направляли и утверждали свои программы. Контролировать процесс выполнения так же будут сами муниципалитеты.

Марина Ковтун поручила оказать помощь муниципалитетами в реализации приоритетного проекта.

«Так как есть опасность, что муниципалитеты не в силах будут реализовать проекты. Нельзя допустить сработать вхолостую, деньги должны быть освоены, не должны зависнуть» - пояснила глава региона.



