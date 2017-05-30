Телепрограмма на 31 мая (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 31 мая 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (12+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
Мы живем в России.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:00 Карамель. 7, 8 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
12:42 Познавательная программа (12+)
Солнечные и лунные затмения.
Египетские пирамиды.
Закон сохранения энергии.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
14:00 Разрушители мифов. Арсенал древних богов. Документальный цикл (16+)
Откуда у древних людей появилось оружие невероятной мощности? Было ли оно дарами богов, как говорят легенды, или результатом разработок ученых, до уровня которых еще не доросло современное человечество? И куда делись высокотехнологичные цивилизации, обладавшие оружием, способным уничтожать целые миры?
14:50 Познавательная программа (12+)
Строение Вселенной.
14:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
14:59 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)
Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.
15:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:59 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Загадки космоса. Следуя за Солнцем. Документальный цикл (16+)
Герои фильма разрабатывали солнечные научно-исследовательские станции, которые до сих пор работают в космическом пространстве. Они точно знают, какую информацию поставляют на Землю эти космические аппараты.
17:20 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
17:26 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
В краю диких пчел (Фильм ТК «Вся Уфа», г.Уфа). У подножья горы Шульган-Таш живет семья Тулумгужиных. Глава семьи, Батыр Тулумгужин, потомственный бортник. Пчелы стали смыслом его жизни. Много веков Тулумгужины занимаются добычей дикого меда. Из поколения в поколение передается семейное дело. Труд бортника нелегок, но дело отца продолжают сыновья…
Этника. Удмурты (Фильм ТК «Моя Удмуртия», г. Ижевск). Не забывая традиций прошлого, уверенно шагать в настоящем. «Этника» - цикл программ о народах, проживающих на территории Удмуртии. Но, вместо пожилых хранителей традиций, о своем народе говорят молодые люди. Они признаются в любви, рассказывают о культурных и религиозных особенностях, объясняют систему ценностей своего народа и, как итог, выводят на мысль: вместе мы - народы великой страны, и в наших руках ее великое будущее.
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
18:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
19:00 Мультимир (6+)
Обезьянки из космоса.
Раскраска.
Профессор Почемушкин.
Незнайка в Солнечном городе.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)
20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Мончегорский парк.
Заповедник. Птичьи острова.
20:29 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Карамель. 9, 10 серии. Сериал (16+)
Россия. 2011 г.
Комедия.
В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.
Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.
22:42 Познавательная программа (12+)
Солнечные и лунные затмения.
Египетские пирамиды.
Закон сохранения энергии.
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
00:00 Каин. Исключение из правил-2. 7 серия. Сериал (16+)
Франция. 2012-2014 г.
Детектив.
В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.
Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.
00:51 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
01:57 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Культурная жизнь. Программа о событиях культурной жизни Петрозаводска.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Дороги к белым горизонтам. Рассказ об экспедициях к Южному и Северному полюсам. Колоссальные физические и психологические нагрузки, мощные характеры, судьбы исследователей – от первооткрывателей до наших современников, преодоление, любовь и стремление к неизведанному.
Семь вершин Аляски. Семерка отважных отправилась на Аляску для покорения семи наивысших вершин! Сложнейший поход длился 43 дня в суровых условиях арктической природы. Дневник первопроходцев снимался одним и участников спортивной экспедиции.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Белое безмолвие. Песня Владимира Высоцкого «Белое безмолвие» стала главной темой в фильме. Мы «живём» вместе с полярниками, видим их глазами брошенные города, мужественных людей, суровую и прекрасную тундру.
Нежный жанр. Фильм о деревенском художнике-самоучке, который пишет свои самобытные картины в необыкновенном месте. Бывший плотник Поликарп Судомойкин стал художником уже на пенсии. Пишет он не только иконы и пейзажи, но и обнажённую натуру.