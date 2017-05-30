Телепрограмма на 31 мая (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 31 мая 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Карамель. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:42 Познавательная программа (12+)

Солнечные и лунные затмения.

Египетские пирамиды.

Закон сохранения энергии.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 Разрушители мифов. Арсенал древних богов. Документальный цикл (16+)

Откуда у древних людей появилось оружие невероятной мощности? Было ли оно дарами богов, как говорят легенды, или результатом разработок ученых, до уровня которых еще не доросло современное человечество? И куда делись высокотехнологичные цивилизации, обладавшие оружием, способным уничтожать целые миры?

14:50 Познавательная программа (12+)

Строение Вселенной.

14:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

14:59 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:59 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Загадки космоса. Следуя за Солнцем. Документальный цикл (16+)

Герои фильма разрабатывали солнечные научно-исследовательские станции, которые до сих пор работают в космическом пространстве. Они точно знают, какую информацию поставляют на Землю эти космические аппараты.

17:20 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

17:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

В краю диких пчел (Фильм ТК «Вся Уфа», г.Уфа). У подножья горы Шульган-Таш живет семья Тулумгужиных. Глава семьи, Батыр Тулумгужин, потомственный бортник. Пчелы стали смыслом его жизни. Много веков Тулумгужины занимаются добычей дикого меда. Из поколения в поколение передается семейное дело. Труд бортника нелегок, но дело отца продолжают сыновья…

Этника. Удмурты (Фильм ТК «Моя Удмуртия», г. Ижевск). Не забывая традиций прошлого, уверенно шагать в настоящем. «Этника» - цикл программ о народах, проживающих на территории Удмуртии. Но, вместо пожилых хранителей традиций, о своем народе говорят молодые люди. Они признаются в любви, рассказывают о культурных и религиозных особенностях, объясняют систему ценностей своего народа и, как итог, выводят на мысль: вместе мы - народы великой страны, и в наших руках ее великое будущее.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Мончегорский парк.

Заповедник. Птичьи острова.

20:29 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Карамель. 9, 10 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:42 Познавательная программа (12+)

Солнечные и лунные затмения.

Египетские пирамиды.

Закон сохранения энергии.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

00:00 Каин. Исключение из правил-2. 7 серия. Сериал (16+)

Франция. 2012-2014 г.

Детектив.

В ролях: Бруно Дебранд, Жюли Деларм, Фридерик Пеллегей, Энн Суарес.

Детективный сериал о необычном капитане уголовного розыска Фреде Каине, который прикован к инвалидной коляске после аварии. Невзирая на это, он не оставляет службу в полиции. С черным юмором воспринимая ситуацию своего пребывания в инвалидной коляске, Каин продолжает расследовать самые запутанные преступления.

00:51 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:57 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Культурная жизнь. Программа о событиях культурной жизни Петрозаводска.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Дороги к белым горизонтам. Рассказ об экспедициях к Южному и Северному полюсам. Колоссальные физические и психологические нагрузки, мощные характеры, судьбы исследователей – от первооткрывателей до наших современников, преодоление, любовь и стремление к неизведанному.

Семь вершин Аляски. Семерка отважных отправилась на Аляску для покорения семи наивысших вершин! Сложнейший поход длился 43 дня в суровых условиях арктической природы. Дневник первопроходцев снимался одним и участников спортивной экспедиции.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Белое безмолвие. Песня Владимира Высоцкого «Белое безмолвие» стала главной темой в фильме. Мы «живём» вместе с полярниками, видим их глазами брошенные города, мужественных людей, суровую и прекрасную тундру.

Нежный жанр. Фильм о деревенском художнике-самоучке, который пишет свои самобытные картины в необыкновенном месте. Бывший плотник Поликарп Судомойкин стал художником уже на пенсии. Пишет он не только иконы и пейзажи, но и обнажённую натуру.