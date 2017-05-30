16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ученые обнаружили в космосе ДНК планктона из Баренцева моря

10:4530 мая 2017Просмотров: 133

На орбите Международной космической станции (МКС) обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса.

Об этом сообщает Роскосмос.

На основании результатов космических экспериментов, проводимых с 2010 по 2016 год, российские ученые обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли.

В экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий (присутствует практически во всех пробах) и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium.

По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы.

Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма «ионосферного лифта», осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу.

Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере.

Полученные экспериментальные данные являются важнейшим фактическим материалом для исследования механизма рассеивания биокосмозоля из биосферы Земли в космическое пространство. Также результаты эксперимента дают материал для решения перспективных задач по защите космических аппаратов при межпланетных полетах и проектировании напланетных станций.

 

Читайте также
В Мордовии иномарка из Мурманска влетела в отбойникГлава Минприроды России посетит Норвегию с рабочей поездкойВ Мурманской «научке» пройдет информационная акция «Люблю тебя, Россия!»Первые школьные экзамены в Мурманской области прошли без нарушений
Как безопасно обращаться с гражданским оружием? Росгвардия напоминает правилаСегодня в правительстве региона обсуждают проект «Формирование комфортной городской среды»В Мурманской области стартует конкурс фотографий «Посади Дерево!» 2017Мурманские полицейские задержали водителя без прав и подшофеСегодня девятиклассники в Мурманской области сдают экзамен по русскому языкуВ Териберке морж залез на туристическую лодку
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс