В Финляндии собрали 30 тысяч евро, чтобы в школах появился русский язык

Компании из северного финского муниципалитета Соткамо готовы потратить 30 тысяч евро для того, чтобы в школах изучали русский и другие иностранные языки, сообщает портал телекомпании Yle.

Как отмечает портал, самую значительную сумму передал бизнесмен Антти Кела. «Большая часть денег, шесть тысяч евро в год, будет потрачена на обучение русскому языку», — сообщает издание.

Таким образом, в школе Салмела в муниципалитете Соткамо после годичного перерыва вновь стали изучать русский.

Как сообщается, этим предметом уже заинтересовались девять учеников из одного класса.

Муниципальные власти при этом заверяют, что ученики смогут изучать русский до окончания школы независимо от того, продолжат ли бизнесмены спонсировать уроки, сообщает РИА Новости.

Предприниматели же уверены, что их вложения окупятся в будущем. «Количество русскоязычных работников будет сильно увеличиваться, например, в строительной сфере. Нам нужны финны, владеющие русским, потому что он будет языком общения», — приводит телекомпания слова Кела.