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В Кандалакше сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

09:4530 мая 2017Просмотров: 85

Ранним утром 27 мая наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району, находясь в районе улицы Горького в Кандалакше, обратил внимание на внедорожник темного цвета, который при движении по проезжей части вилял из стороны в сторону.

Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить транспортное средство для проверки документов и выяснения обстоятельств такого поведения на дороге.

После неоднократных требований прекратить движение водитель все же остановил автомобиль, выйдя из машины, он попытался скрыться, но сотрудники вневедомственной охраны его задержали.

Судя по внешним признакам, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия был вызван наряд ДПС, задержанному грозит административное наказание, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

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