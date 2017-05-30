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В Мурманском художественном музее откроется мини-выставка, посвященная Марку Шагалу

16:0030 мая 2017Просмотров: 81

1 июня в Мурманском областном художественном музее состоится открытие мини-выставки из серии «Дар Нади Леже», посвящённой одному из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века Марка Шагала.

На выставке будет представлена факсимильная репродукция картины Марка Шагала, выполненная французскими фирмами. Техника её изготовления сложна, так как сочетает типографский способ с ручной доработкой.

Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка.

Выставка будет работать до 9 июля 2017 года.

 

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