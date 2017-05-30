16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской «научке» пройдет информационная акция «Люблю тебя, Россия!»

11:4530 мая 2017Просмотров: 49

С 1 по 18 июня в Мурманской областной научной библиотеке пройдет информационная акция «Люблю тебя, Россия!». В программе акции запланированы мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

Участники акции познакомятся с законодательством Российской Федерации о государственных символах и получат консультации по работе с электронными ресурсами. Сотрудники  библиотеки проведут экскурсию по сайту Президента России. Юным читателям будет интересен раздел сайта «Президент России - гражданам школьного возраста».

В эти дни все желающие смогут посмотреть трилогию «Государственные символы России» из фонда Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.  В жанре научно-популярного кино авторы фильма выстраивают повествование о тысячелетней истории России через тему геральдической преемственности.

Посетители библиотеки примут участие в викторине  «Государственные символы России» и проверят свои знания методом он-лайн тестирования. Узнать о выдающихся достижениях россиян можно будет в игровой презентации «Сделано в России».

Читайте также
В Мордовии иномарка из Мурманска влетела в отбойникГлава Минприроды России посетит Норвегию с рабочей поездкойПервые школьные экзамены в Мурманской области прошли без нарушенийКак безопасно обращаться с гражданским оружием? Росгвардия напоминает правила
Сегодня в правительстве региона обсуждают проект «Формирование комфортной городской среды»В Мурманской области стартует конкурс фотографий «Посади Дерево!» 2017Ученые обнаружили в космосе ДНК планктона из Баренцева моряМурманские полицейские задержали водителя без прав и подшофеСегодня девятиклассники в Мурманской области сдают экзамен по русскому языкуВ Териберке морж залез на туристическую лодку
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс