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В Мурманской области стартует конкурс фотографий «Посади Дерево!» 2017

10:5330 мая 2017Просмотров: 69

В рамках Года экологии, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет о старте конкурса фотографий «Посади Дерево!»

Конкурс проводится в целях формирование активной жизненной экологической позиции подрастающего поколения, восстановления и увеличения количества посаженных деревьев.

Задачами конкурса является получение практического опыта в посадке деревьев, экологическое воспитание, формирование экологической культуры подрастающего поколения, бережного отношения к окружающей природной среде,

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и их семьи. Работы принимаются в срок с 30 мая по 29 сентября 2017 года.

Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка.

Порядок и условия проведения конкурса, содержатся в Положении о его проведении.


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