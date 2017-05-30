16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В заповеднике «Пасвик» началась перепись водоплавающих птиц

15:2930 мая 2017Просмотров: 83

Во время первого весеннего учета птиц, обитающих на водных просторах реки Паз, зафиксировано более 2 тысяч пернатых.
Ежегодно 4 раза в год сотрудники «Пасвика» вместе с норвежскими коллегами из центра NIBIO Svanhovd проводят на территории заповедника учеты водоплавающих птиц, сообщает kn51.ru.

Перепись организуется в периоды миграции пернатых осенью и весной. На минувшей неделе состоялась первая весенняя перепись птиц заповедника на границе России и Норвегии с участием специалистов обеих стран и представителей Пограничных комиссариатов.

Как рассказала заместитель директора по научной работе «Пасвика» Наталья Поликарпова, учет птиц проводился на участке реки Паз протяженностью 12 км по обе стороны госграницы. Орнитологами зарегистрировано более 2 тысяч птиц 46 видов. Стоит отметить, что общее количество птиц в первый день учета превысило показатели прошлого года, и специалисты это связывают с погодным фактором. Самыми многочисленными обитателями реки Паз оказались лебедь-кликун, гуменник, хохлатая чернеть, гоголь, длинноносый крохаль, щеголь и полярная крачка.

- Выявлены и виды, довольно редко встречающиеся на пролете в долине реки, - белолобый гусь и краснозобик, - отметила Наталья Владимировна. - В последние три года мы не фиксировали турпанов, ранее гнездившихся на заповедной территории, а в этом году они вновь прилетели. Причины трехлетнего перерыва не установлены. Не исключено, что, у них сместились сроки прилета или маршрут миграции.

Мониторинг биоразнообразия способствует расширению экологических знаний о Трехстороннем трансграничном парке «Пасвик-Инари», в состав которого входит заповедник «Пасвик». Не раз отмечалось, что результаты исследований на природоохранной территории, расположенной вблизи подразделений Кольской ГМК, свидетельствуют о стабильной экологической ситуации. Учеты птиц проводятся в заповеднике уже 23 года. И как говорят ученые, все больше северян проявляют интерес к их работе и наблюдению за птицами. Следующий весенний учет водоплавающих птиц этого года состоится уже в начале июня. В нем примут участие сотрудники заповедника и представители трехстороннего парка, в т.ч. из Норвегии и Финляндии, а также учителя Печенгского района.



Фото сайта kn51.ru

Читайте также
Отделение Генконсульства Финляндии в Мурманске переезжает в новое зданиеМалые траулеры доставили с промысла в Мурманск 337 тонн охлажденной рыбыВ УФСИН России по Мурманской области выбрали «МИСС-УИС-2017»В Мурманском художественном музее откроется мини-выставка, посвященная Марку Шагалу
Мурманский государственный технический университет вошел в международный рейтинг сильнейших вузов РоссииВесной следующего года в Мурманск приедет всемирно известная рок-группа «The Rasmus»Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в пролив Ла-МаншГлава администрации Мурманска Андрей Сысоев будет все лето инспектировать ремонтные объектыПолное видео программы «Дневные новости»На Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока №1
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс