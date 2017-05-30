В заповеднике «Пасвик» началась перепись водоплавающих птиц

Во время первого весеннего учета птиц, обитающих на водных просторах реки Паз, зафиксировано более 2 тысяч пернатых.

Ежегодно 4 раза в год сотрудники «Пасвика» вместе с норвежскими коллегами из центра NIBIO Svanhovd проводят на территории заповедника учеты водоплавающих птиц, сообщает kn51.ru.

Перепись организуется в периоды миграции пернатых осенью и весной. На минувшей неделе состоялась первая весенняя перепись птиц заповедника на границе России и Норвегии с участием специалистов обеих стран и представителей Пограничных комиссариатов.

Как рассказала заместитель директора по научной работе «Пасвика» Наталья Поликарпова, учет птиц проводился на участке реки Паз протяженностью 12 км по обе стороны госграницы. Орнитологами зарегистрировано более 2 тысяч птиц 46 видов. Стоит отметить, что общее количество птиц в первый день учета превысило показатели прошлого года, и специалисты это связывают с погодным фактором. Самыми многочисленными обитателями реки Паз оказались лебедь-кликун, гуменник, хохлатая чернеть, гоголь, длинноносый крохаль, щеголь и полярная крачка.

- Выявлены и виды, довольно редко встречающиеся на пролете в долине реки, - белолобый гусь и краснозобик, - отметила Наталья Владимировна. - В последние три года мы не фиксировали турпанов, ранее гнездившихся на заповедной территории, а в этом году они вновь прилетели. Причины трехлетнего перерыва не установлены. Не исключено, что, у них сместились сроки прилета или маршрут миграции.

Мониторинг биоразнообразия способствует расширению экологических знаний о Трехстороннем трансграничном парке «Пасвик-Инари», в состав которого входит заповедник «Пасвик». Не раз отмечалось, что результаты исследований на природоохранной территории, расположенной вблизи подразделений Кольской ГМК, свидетельствуют о стабильной экологической ситуации. Учеты птиц проводятся в заповеднике уже 23 года. И как говорят ученые, все больше северян проявляют интерес к их работе и наблюдению за птицами. Следующий весенний учет водоплавающих птиц этого года состоится уже в начале июня. В нем примут участие сотрудники заповедника и представители трехстороннего парка, в т.ч. из Норвегии и Финляндии, а также учителя Печенгского района.





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