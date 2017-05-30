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Весной следующего года в Мурманск приедет всемирно известная рок-группа «The Rasmus»

15:2230 мая 2017Просмотров: 147

22 города, полтора месяца гастролей, 50 000 километров пути. Российский тур The Rasmus станет по-настоящему национальным – география выступлений простирается от Владивостока до Калининграда. Посетить Мурманск рокеры собираются 6 апреля 2018 года.

Группа The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали со своим альбомом «Dead Letters» 2003 года и синглом «In the Shadows», вошедшим в топы музыкальных чартов нескольких стран.

По всему миру продано более 3,5 миллионов альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. На данный момент The Rasmus выпустили восемь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла, сообщает Progorodsamara.ru

Интерес к будущему туру также подогревает выход нового альбома - первого после пятилетнего молчания группы.

Возрастные ограничения 16 +

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