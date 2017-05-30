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Завтра в Мурманской области ожидаются небольшие осадки

13:5830 мая 2017Просмотров: 92

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие, днем небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 31 мая  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

0..-2

+6..+8

небольшие осадки

небольшие осадки

Умба

-1..-3

+4..+6

без осадков

небольшие осадки

Полярные Зори

0..-2

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Апатиты

0..-2

+6..+8

небольшие осадки

небольшие осадки

Кировск

-1..-3

+3..+5

небольшие осадки

умеренные осадки

Ковдор

-1..-3

+5..+7

без осадков

небольшие осадки

Мончегорск

-1..+1

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Ловозеро

-1..-3

+2..+4

небольшие осадки

умеренные осадки

Оленегорск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

небольшие осадки

Никель

-1..+1

+3..+5

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Заполярный

-1..+1

+3..+5

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Североморск

0..+2

+3..+5

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

0..+2

+3..+5

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 мая

Температура воздуха

утром 0..+2

днем +3..+5

вечером 0..+2

Осадки

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег
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