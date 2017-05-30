Завтра в Мурманской области ожидаются небольшие осадки

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие, днем небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 31 мая по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша 0..-2 +6..+8 небольшие осадки небольшие осадки Умба -1..-3 +4..+6 без осадков небольшие осадки Полярные Зори 0..-2 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Апатиты 0..-2 +6..+8 небольшие осадки небольшие осадки Кировск -1..-3 +3..+5 небольшие осадки умеренные осадки Ковдор -1..-3 +5..+7 без осадков небольшие осадки Мончегорск -1..+1 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Ловозеро -1..-3 +2..+4 небольшие осадки умеренные осадки Оленегорск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки небольшие осадки Никель -1..+1 +3..+5 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Заполярный -1..+1 +3..+5 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Североморск 0..+2 +3..+5 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Мурманск 0..+2 +3..+5 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 31 мая