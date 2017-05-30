Жители Северо-Запада России больше других россиян испытывают необходимость в дополнительном заработке

Служба исследований HeadHunter выяснила, насколько востребована подработка у соискателей из Мурманской области, и как часто встречаются предложения с возможностью частичной занятости в вакансиях.

Был разработан индекс востребованности дополнительного заработка, который показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от «-1» до «+1», где «-1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» - об их стабильном самоощущении.

По данным опроса, востребованность подработки с начала этого года в Северо-Западном федеральном округе (без Петербурга и Ленинградской области), включая Мурманскую область, составила -0,34 – это самый высокий показатель по всей стране.

То есть жители Северо-Запада больше других испытывают необходимость в дополнительном заработке, что говорит о неспособности достаточно обеспечить жизнедеятельность семьи за счет основного дохода.

Опрос проводился c 22 марта по 17 апреля 2017 года среди 19 791 человек.