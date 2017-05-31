1 июня в Мурманской области ожидается мокрый снег

Облачная погода. Умеренные, ночью на западе области местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный ночью 10-15 м/с, днем в порывах 17-22 м/с, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +2+7°.
Прогноз погоды на 1 июня по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+1..+3
|
+4..+6
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Умба
|
0..+2
|
+4..+6
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Полярные Зори
|
0..+2
|
+3..+5
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Апатиты
|
+1..+3
|
+3..+5
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Кировск
|
-1..+1
|
+2..+4
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Ковдор
|
0..+2
|
+4..+6
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Мончегорск
|
0..+2
|
+3..+5
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Ловозеро
|
-1..+1
|
+2..+4
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Оленегорск
|
-1..+1
|
+2..+4
|
мокрый снег
|
мокрый снег
|
Никель
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Заполярный
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Североморск
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
Мурманск
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 июня
|
Температура воздуха
|
утром 0..+2
|
днем +2..+4
|
вечером +2..+4
|
Осадки
|
небольшой мокрый снег
|
мокрый снег
|
мокрый снег