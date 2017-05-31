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1 июня в Мурманской области ожидается мокрый снег

12:3731 мая 2017Просмотров: 127

Облачная погода. Умеренные, ночью на западе области местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный ночью 10-15 м/с, днем в порывах 17-22 м/с, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 1 июня  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+1..+3

+4..+6

мокрый снег

мокрый снег

Умба

0..+2

+4..+6

мокрый снег

мокрый снег

Полярные Зори

0..+2

+3..+5

небольшой мокрый снег

мокрый снег

Апатиты

+1..+3

+3..+5

небольшой мокрый снег

мокрый снег

Кировск

-1..+1

+2..+4

небольшой мокрый снег

мокрый снег

Ковдор

0..+2

+4..+6

небольшой мокрый снег

мокрый снег

Мончегорск

0..+2

+3..+5

небольшой мокрый снег

мокрый снег

Ловозеро

-1..+1

+2..+4

мокрый снег

мокрый снег

Оленегорск

-1..+1

+2..+4

мокрый снег

мокрый снег

Никель

0..+2

+2..+4

небольшой мокрый снег

       мокрый снег

Заполярный

0..+2

+2..+4

небольшой мокрый снег

       мокрый снег

Североморск

0..+2

+2..+4

небольшой мокрый снег

       мокрый снег

Мурманск

0..+2

+2..+4

небольшой мокрый снег

       мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 июня

Температура воздуха

утром 0..+2

днем +2..+4

вечером +2..+4

Осадки

небольшой мокрый снег

    мокрый снег

       мокрый снег
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