День «икс» для выпускников-гуманитариев Мурманской области – сдача ЕГЭ по математике

Для выпускников-гуманитариев Мурманской области сегодня день «икс» - сдача ЕГЭ по математике базового уровня. Успешное прохождение этого испытания позволяет получить аттестат об окончании школы и возможность поступления в университет.

Сегодня ребята сдают математику базового уровня. Пропускают в этот день только с тремя вещами: паспортом, ручкой и едой. На написание ЕГЭ по математике базового уровня даётся три часа. Но многие выходят раньше времени. Ребята говорят, что сюрпризов в КИМ не было - подобные задания решали.



Дарья Худякова, ученица гимназии №8: «Задания были вполне несложные, решаемые. Все задания брались из открытого банка, поэтому несложно было».



Анастасия Горбачук, ученица лицея №2: «Есть профильная математика, там посложнее уровень идет. Базовая математика, она рассчитана на школьный курс знаний, и это достаточно невысокий уровень, то есть, достаточно хорошо можно его решить».



Базовая математика проверяет необходимый минимум знаний по предмету, необходимый для получения школьного аттестата. Сдавали этот экзамен в Мурманской области. Пунктами поведения экзамена - 29, в Мурманске это 7 школ.



Ольга Решетова, главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области: «Сегодня у нас заявились на участие в ЕГЭ 2563 выпускника. Все ли придут на экзамен, пока не знаем, потому что можно отказаться и в день экзамена. Если кто-то выбрал два уровня и решит, что ему базовая математика не нужна, определился окончательно к концу года, то он может сегодня на экзамен не прийти».



Дарья Худякова, ученица гимназии №8: «К сожалению, сейчас во многих ВУЗах в Мурманске нашем, или в других городах, требуется профильная математика. Даже банальное дошкольное образование, туда тоже нужно профильную математику сдавать. Базовая, как говорит наша преподавательница, для подстраховки сдаётся. Но вообще, базовая нужна для получения аттестата. Но не все её сдают».



Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных. Свои результаты участники базового ЕГЭ по математике узнают до 13 июня.