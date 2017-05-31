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Это не морж, а лахтак! Эксперт опознал морского зайца на видео из Териберки

10:3131 мая 2017Просмотров: 100

Морское животное, которое  забралось на туристическую лодку в Териберке  - не морж!  Молодой человек, автор видео, обнаружил морского обитателя на туристической лодке, которая была пришвартована к берегу,  и предположил, что это морж.  

Однако, взрослый морж легко узнаваем по своим видным бивням.  А териберский любопытствующий увалень бивней не имеет. И судя по размерам – это не детёныш, а взрослая особь. Наш эксперт, любитель морской рыбалки с 40 летним стажем, опознал в нём представителя одного из видов тюленя.

Вероятнее всего – это лахтак, морской заяц. Это один из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей (и самый крупный в фауне России). Длина тела — до 2,5 м, подмышечный обхват 148—161 см. Масса изменчива по сезонам в зависимости от упитанности, зимой достигая 360 кг.  Распространён почти повсеместно на мелководьях Северного Ледовитого океана.  

А вот моржи, по информации нашего эксперта, в районе Баренцева моря практически не наблюдаются. Биологи отмечают небольшую популяцию этих животных неподалёку от побережья Кольского полуострова примерно 20 особей, но она крайне редко попадается на глаза рыбакам.


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