Это не морж, а лахтак! Эксперт опознал морского зайца на видео из Териберки

Морское животное, которое забралось на туристическую лодку в Териберке - не морж! Молодой человек, автор видео, обнаружил морского обитателя на туристической лодке, которая была пришвартована к берегу, и предположил, что это морж.

Однако, взрослый морж легко узнаваем по своим видным бивням. А териберский любопытствующий увалень бивней не имеет. И судя по размерам – это не детёныш, а взрослая особь. Наш эксперт, любитель морской рыбалки с 40 летним стажем, опознал в нём представителя одного из видов тюленя.

Вероятнее всего – это лахтак, морской заяц. Это один из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей (и самый крупный в фауне России). Длина тела — до 2,5 м, подмышечный обхват 148—161 см. Масса изменчива по сезонам в зависимости от упитанности, зимой достигая 360 кг. Распространён почти повсеместно на мелководьях Северного Ледовитого океана.

А вот моржи, по информации нашего эксперта, в районе Баренцева моря практически не наблюдаются. Биологи отмечают небольшую популяцию этих животных неподалёку от побережья Кольского полуострова примерно 20 особей, но она крайне редко попадается на глаза рыбакам.





