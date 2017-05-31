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Хоккеисты Северного флота завоевали бронзу на чемпионате Вооружённых Сил России

20:0431 мая 2017Просмотров: 30

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой отлично выступила на чемпионате Вооружённых Сил России. Наши хоккеисты завоевали бронзу соревнований.

Команда Северного флота сыграла пять игр. По одной - со сборными Южного, Западного военных округов, Главного военно-медицинского управления Минобороны России, две - Воздушно-десантных войск.

Самым результативным игроком нашей сборной стал представитель армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Алексей Чернядьев. Он забил в ворота соперников пять шайб. Вратарь сборной Северного флота - представитель соединения морской пехоты - Иван Гольцов признан лучшим вратарём чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации.

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