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Кольская АЭС: в город атомщиков пришла «Зелёная Весна»

12:1031 мая 2017Просмотров: 38

В мае Кольская АЭС присоединилась к участию в проекте Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернандского - «Зеленая Весна - 2017».

Мероприятия под эгидой Всероссийского Экологического субботника ежегодно объединяют более 3 млн. человек в 80 субъектах Российской Федерации. В Полярных Зорях городские субботники по уборке и благоустройству территории дополнились экологическими уроками для школьников.

Для учащихся 3 – 7 классов инженеры Управления информации и общественных связей Кольской АЭС провели цикл эко-уроков, посвящённых природным особенностям Мурманской области и актуальным проблемам экологии нашего региона.

Школьники узнали о заповедниках Кольского полуострова, познакомились с растительным и животным многообразием, а также с экологической политикой и природоохранной деятельностью, осуществляемой на Кольской АЭС. Для участников «Зелёной Весны», посетивших все занятия цикла, завершающим мероприятием станет поездка в музей Кандалакшского заповедника, организованная за счет средств Кольской АЭС.

Жители города атомщиков также приняли участие в интернет-конкурсе на лучший видеосюжет по экологической тематике и конкурсе логотипов для визуализации экологических мероприятий Фонда им. В.И. Вернадского. Лучшие сюжеты будут продемонстрированы на церемонии награждения в Москве, а их авторы награждены специальными призами.

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