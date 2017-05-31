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Кольская ГМК строит новый передел для цеха электролиза никеля

15:4531 мая 2017Просмотров: 74

На участке дегазации анолита и компримирования анодных газов цеха электролиза никеля Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») начался монтаж основного оборудования. Этот передел – один из компонентов стратегического инвестиционного проекта по внедрению в КГМК высокоэффективной технологии электроэкстракции.

Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП). Капитальные вложения «Норникеля» в реализацию проекта составят более 20 млрд рублей.

Отличительной особенностью технологии электроэкстракции является использование в производственном процессе хлора. Это вещество содержится в анолите, который сливается из анодных ячеек электролизных ванн. Для обеспечения безопасных условий труда хлор-газ будут удалять при помощи специальных устройств - дегазаторов.

Затем по специальной технологии его охладят, компримируют (сожмут) и в качестве оборотного реагента по трубопроводу отправят обратно в производство на передел хлорного растворения НПТП.

Проектирование передела дегазации анолита и компримирования анодных газов выполнено по материалам детального инжиниринга английской компании «ERG Ltd», разработанного по техническому заданию Кольской ГМК.

В настоящее время завершено строительство здания нового передела. Уже смонтированы конденсаторы, а также система скрубберов (устройств для очистки твёрдых или газообразных сред). Завершить монтаж всего оборудования планируется до конца 2017 года.

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