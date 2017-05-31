Мэр Полярных Зорь взялся за метлу, чтобы позвать горожан на субботник

А вот в Полярных Зорях не мусорить призывает лично глава города. В интернете появился видео, где Максим Пухов, весьма необычным способом, приглашает всех на субботник.

Как собрать всех на субботник? Конечно, только личным примером. В ролике, сделанном под хит группы «Ленинград», глава Полярных Зорь раздает своим подчиненным метлы и сам собирает мусор. Песня, ставшая неофициальным гимном Санкт-Петербурга, здесь зазвучала по-новому.



Идею для видео придумали в городском совете молодежи, главную роль предложили Максиму Пухову, и он с легкостью согласился. Весь материал сняли все на фотоаппарат за несколько дней, а потом смонтировали. Все для того, чтобы жители Полярных Зорь пришли на субботник.



Городской субботник в Полярных Зорях состоится в эту субботу 3 числа в 10 утра. По словам создателей видео, на нем традиционно будут не только жители, но депутаты и главный герой ролика - мэр Максим Пухов.