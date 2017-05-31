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Мурманчане обнаружили свалку строительного мусора рядом с бывшими стройплощадками соцдомов

20:1031 мая 2017Просмотров: 25

Мурманчане жалуются на свалку мусора, которую по их словам устроили рабочие, возводившие социальные дома. Горы песка, бетона и асфальта они ссыпали в гаражах в черте города. Рабочие обещали, что это ненадолго. Но спустя год ничего не изменилось. К решению вопроса подключились специалисты народного фронта и городские власти.

Николай Исаев: «Всё сделали, но 30 тонные машины ходили. Вот глина, глина понимаете!»

Николай Исаев приобрёл свой гараж на жилстрое 74-м году. Строил вместе с кооперативом. Гаражники сами возводили стены, навозили щебень, отсыпали дорогу и даже деревья садили рядом, чтобы грунт держался. Но теперь старания скрыты под толстым слоем строительного мусора.

Николай Исаев: «Железобетон, брёвна. Оказывается что: внизу делали социальные дома трёхэтажки на Генералова, Фрунзе и на Горького. Котлованы рыли, а это вот сюда. Вроде сказали временно».

Николай обращался в окружную администрацию несколько раз. Действий не последовало. Тогда он рассказал о проблеме специалистам «Общероссийского народного фронта». С незаконными свалками в Мурманской области они борются давно.

Лариса Круглова - сопредседатель регионального штаба ОНФ: «ОНФ уже не первый год занимается ими, и есть у нас и положительные решения, когда мы обнаруживали свалку и в судебном порядке решали вопросы, и эти свалки были убраны».

В этот раз фронтовики пригласили своими глазами посмотреть на проблему главу Мурманска Дмитрия Филиппова. Тот заверил, что, не откладывая, займётся решением этого вопроса.

Строительство жилых комплексов на улице Декабристов закончилось, люди живут в своих квартирах. Но благоустройство продолжается. Ежедневно машины увозят старый грунт, привозят новый, рабочие укладывают асфальт.

Кроме того программа строительства соцжилья продолжается, а значит откроются новые стройплощадки. И возможно проблема несанкционированных свалок возникнет вновь.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «После сегодняшнего случая надо обратить более пристальное внимание на то, куда увозится мусор. Если речь о том, что мусор со строек соцдомов или вообще с каких-то строек, которые организовывает город, то конечно же, будем отслеживать и ставит подрядным организациям вывозить мусор на специально организованные места».

Глава города заверил, что если эту свалку действительно устроил подрядчик, тогда он уберется за свой счёт. Но независимо от того найдётся виновный или нет - свалку ликвидируют в ближайшее время.

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