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Мурманские энергетики отменили опрессовки на Южной котельной из-за холодной погоды

12:4231 мая 2017Просмотров: 207

Согласно графику ежегодной остановки источников тепла, утвержденному администрацией Мурманска, в период с 5 по 9 июня было запланировано проведение опрессовки на Южной котельной предприятия «Мурманская ТЭЦ».

Данные работы требуют полной остановки теплоисточника и отключения отопления и горячего водоснабжения у потребителей.

Из-за неблагоприятных погодных условий проведение опрессовки в указанные сроки отменено.

Новый срок работ будет определен совместно с администрацией Мурманска.

График остановки теплоисточников и испытаний теплосетей размещен на сайте «Мурманской ТЭЦ».

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