Мурманские энергетики отменили опрессовки на Южной котельной из-за холодной погоды

Согласно графику ежегодной остановки источников тепла, утвержденному администрацией Мурманска, в период с 5 по 9 июня было запланировано проведение опрессовки на Южной котельной предприятия «Мурманская ТЭЦ».
Данные работы требуют полной остановки теплоисточника и отключения отопления и горячего водоснабжения у потребителей.
Из-за неблагоприятных погодных условий проведение опрессовки в указанные сроки отменено.
Новый срок работ будет определен совместно с администрацией Мурманска.
График остановки теплоисточников и испытаний теплосетей размещен на сайте «Мурманской ТЭЦ».