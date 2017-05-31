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Мурманские голуби купаются в лужах! По народным приметам – это к теплу

10:1431 мая 2017Просмотров: 75

Мурманские голуби устроили спа-салон прямо в городских лужах. Пернатые распушились и тщательно выполаскивают свои перышки.  Голуби вообще с удовольствием относятся к водным процедурам.

На видео, которое прислал наш зритель, стайка городских птиц принимает ванну в небольшой луже. А один голубь занял единолично неглубокий бассейн. Впрочем, другие члены стаи посчитали, что негоже птице отрываться от коллектива,   и тут же отправились навещать своего собрата в импровизированной ванной.

По народной примете купание голубей в лужах  - к теплому, почти засушливому лету, без осадков. Эта примета хорошо работает на юге России и в средней полосе. А вот на Кольском полуострове пернатые обитатели просто торопятся  использовать любую  возможность выкупаться в погожий денёк.

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