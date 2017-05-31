Мурманские голуби купаются в лужах! По народным приметам – это к теплу

Мурманские голуби устроили спа-салон прямо в городских лужах. Пернатые распушились и тщательно выполаскивают свои перышки. Голуби вообще с удовольствием относятся к водным процедурам.

На видео, которое прислал наш зритель, стайка городских птиц принимает ванну в небольшой луже. А один голубь занял единолично неглубокий бассейн. Впрочем, другие члены стаи посчитали, что негоже птице отрываться от коллектива, и тут же отправились навещать своего собрата в импровизированной ванной.

По народной примете купание голубей в лужах - к теплому, почти засушливому лету, без осадков. Эта примета хорошо работает на юге России и в средней полосе. А вот на Кольском полуострове пернатые обитатели просто торопятся использовать любую возможность выкупаться в погожий денёк.



