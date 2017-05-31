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Мурманских авиамоделистов пригласили на международный авиасалон «Макс-2017»

15:1131 мая 2017Просмотров: 50

Команда центра дополнительного образования «Лапландия» примет участие в международном авиасалоне «МАКС-2017» в Жуковском.

В подмосковном Красногорске состоялась X Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia 2017».

Мурманскую область на мероприятии представляли Полина Шаповалова, учащаяся объединения «Авиа-, ракетомоделирование», и педагог-наставник Алексей Корсаков. Их модель полукопии вертолета «КА-32» показала высокий результат по стендовой оценке и летным качествам.

Команда центра дополнительного образования «Лапландия» получила приглашение принять участие в Международной выставке «Макс-2017» 18 июля в подмосковном Жуковском.

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