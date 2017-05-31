Передвижная выставка региональных художников к юбилею Мурманской области

Жители Кольского полуострова смогут увидеть лучшие работы Мурманских художников и рукодельниц. Выставки откроются в 8 городах и поселках. Этот большой проект, объединяющий наш регион, состоится в преддверии 80-летия Мурманской области.

В студии у Виталия Бубенцова - идеальный порядок. Картины уже отправились на выставку, для Кировска он отобрал работы, на близкие горожанам темы. Заслуженный художник России работает в жанрах: портрет, пейзаж и тематическая картина. Он представит свою коллекцию картин «Хибинские мотивы» уже 2 июня в местном историко-краеведческом музее.

Работы заполярных художников объединяет любовь к родному краю, которой авторы хотят поделиться с северянами. Этот проект организован при поддержке Комитете по культуре и искусству Мурманской области.

Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области: «В соответствие со стандартом развития конкуренции в Мурманской области и комплексным планом поддержки негосударственных организаций в социальной сфере вообще, но и в частности в сфере культуры комитетом по культуре и искусству мурманской области впервые проведен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций по организации выставок в населенных пунктах мурманской области».

Рукодельница Надежда Маркина своими работами украсила один из кабинетов в Первомайском Доме Детского Творчества. Она откроет для жителей полуострова свой «Лоскутный мир». В котором она живет уже более 20 лет. Для выставки в Умбе мастерица представит коллекцию лоскутных одеял.

Надежда Маркина, рукодельница: «Если красками ты работаешь, ты можешь любой оттенок смешать, получить, а в лоскутной технике немного другая ситуация, поэтому даже иногда такой азарт берет, думаешь, а что же получится в конце то».

Все, что северные художники творят с таким азартом увидят в 8 городах и поселках Мурманской области.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Я думаю, что это будет очень интересно жителям Кировска, гостям посмотреть глазами художника художественную летопись».

Познакомиться с творчеством мурманских художников смогут не только в Кировске и Умбе, но и в Полярном. Уже 1-го июня жители военного города смогут насладиться творчеством Дмитрия Новицкого.