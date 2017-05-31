Питерский режиссер Петр Васильев приехал в Мурманск для постановки спектакля «Гадкий утенок»

В Мурманском областном театре кукол начались репетиции спектакля «Гадкий утенок». Для его создания в областной центр из Санкт-Петербурга приехали режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик.

Петр Васильев впервые в Мурманске, но уже успел оценить высокий уровень работы художественно-постановочного цеха по созданию декораций и кукол к спектаклю, а также отметил талант артистов театра.

По его словам, при создании спектакля был сделан большой акцент на зрелищность. Вместе с художником Алевтиной Торик, Петр искал вдохновение в картинах художников русского севера, для придания сказке атмосферы тепла и уюта.

Премьера спектакля «Гадкий утенок» состоится 17 июня.