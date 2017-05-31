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Полное видео программы «Новости»

20:0031 мая 2017Просмотров: 40

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 31 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Новый баланс в глобальной экономике. Завтра в Петербурге начнёт работу международный экономический форум.

Строили жилые дома, а получили свалку. Мурманчане обвиняют рабочих и подрядчика.

Удар ножом за смену маршрута. В Мурманске задержали вспыльчивого таксиста.

День «икс» для гуманитариев. Сегодня две с половиной тысячи выпускников в Мурманской области сдавали ЕГЭ по математике.

Веселье, шарики, эксперименты, песок и собаки - праздник удался! Детям-Ангелам Мурмана исполнилось 6 лет.

Заяц напал на лодку туристов. На видео из Териберки эксперт опознал лахтака, «морского зайца».

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