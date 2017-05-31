Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 31 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Новый баланс в глобальной экономике. Завтра в Петербурге начнёт работу международный экономический форум.



Строили жилые дома, а получили свалку. Мурманчане обвиняют рабочих и подрядчика.



Удар ножом за смену маршрута. В Мурманске задержали вспыльчивого таксиста.



День «икс» для гуманитариев. Сегодня две с половиной тысячи выпускников в Мурманской области сдавали ЕГЭ по математике.



Веселье, шарики, эксперименты, песок и собаки - праздник удался! Детям-Ангелам Мурмана исполнилось 6 лет.



Заяц напал на лодку туристов. На видео из Териберки эксперт опознал лахтака, «морского зайца».

