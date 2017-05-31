«ПонесЛось!»: экомарафон «Норникеля» выходит на старт

В последний день календарной весны во всех городах, где работают предприятия компании «Норникель», стартует экологический марафон «ПонесЛось!»



Экомарафон, организованный по программе корпоративного волонтерства «Комбинат добра», впервые состоялся в 2016 году в Мончегорске. Теперь он обретает новые масштабы.

- Если в прошлом году мы проводили марафон исключительно в Мончегорске, и это был скорее соревновательный субботник, то в этом году субботники - лишь часть марафона, - рассказал Kn51 главный специалист управления региональных проектов Кольской ГМК Антон Артемьев. - «ПонесЛось!» расширяется и по территориям, и по количеству вовлеченных в него людей. И мы сделали его корпоративным. Основные участники - сотрудники компании.

Уже сформированы команды экомарафонцев в Норильске, Москве, Мончегорске и Печенгском районе. Сотрудники Кольской ГМК организовали девять команд в Мончегорске, три в Заполярном и одну в Никеле, а это - 100 участников. Им предстоит пройти 4 этапа, первый - «Поймай волну» - стартует уже 31 мая и завершится 14 июня.

- На первом этапе участникам предстоит провести мини-исследование на основе их бытовых привычек, приучить родных и близких к рациональному использованию энерго и водных ресурсов, а также внимательно относится к ресурсопотреблению в целом, - рассказал Антон Артемьев.

Экомарафон «ПонесЛось!» завершится в середине сентября. Выполняя задания команды будут зарабатывать баллы, по их сумме будут выбраны победители и призеры. Им вручат денежные сертификаты, которые можно будет реализовать в командообразующих целях (например, всей командой отправиться в путешествие или на турбазу).

А самые активные экомарафонцы из каждой команды смогут принять участие в трехдневном экологическом слете, который состоится в Лапландском заповеднике в сентябре 2017 года.

Подробнее обо всех этапах экомарафона «ПонесЛось!» читайте здесь.





Фото сайта kn51.ru





