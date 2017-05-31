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Проводы весны в Jazz&Blues Cafe

09:5031 мая 2017Просмотров: 65

31 мая в 19:00 последнее весеннее Jazz&Blues Cafe приглашает всех на очередную "маленькую пятницу" в клуб Ледокол отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», где прозвучит много самой разнообразной музыки:

19:30 - студенты МКИ: гитара - Константин Иванов, бас - Павел Вагурин, клавиши - Павел Фадеев, барабаны - Диана Михеева;
20:00 - "Частица N" (дебют);
21:00 - Евгений Гоман и Анастасия Комарова;
21:30 - The Hoolz;
22:00 - Станислав Одиноков и Алексей Рейман;
22:30 - "Лосины маршала Потёмкина".

Ведущий вечера Роман Мурачёв.

Начало в 19:00. 

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