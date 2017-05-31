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Результаты экзаменов можно узнать на региональном портале госуслуг или на официальном портале ЕГЭ

11:3031 мая 2017Просмотров: 99

29 мая в Мурманской области прошел ЕГЭ по двум предметам – информатике и ИКТ и географии, в них приняли участие 492 и 78 человек соответственно.

31 мая проходит ЕГЭ по математике базового уровня, в котором планируют принять участие 2563 выпускника. 

Результаты экзаменов можно узнать на региональном портале государственных услуг или на официальном информационном портале ЕГЭ

Результаты первых трех экзаменов в соответствии с графиком, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области, будут официально объявлены не позднее 13 июня, по математике профильного уровня – не позднее 15 июня, по физике, литературе и обществознанию – не позднее 21 июня, по русскому языку, а также по биологии – не позднее 26 июня.

Не позднее 29 июня будут утверждены результаты по иностранным языкам, не позднее 3 июля – по химии и биологии.

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